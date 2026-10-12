W Katarze eksport skroplonego gazu ziemnego, mimo częściowego ożywienia przewozów ropy przez Cieśninę Ormuz, pozostaje znacznie ograniczony. Według Cyprus Mail, firma analityczna Kpler ocenia, że dostawy katarskiego LNG mogą w październiku spaść do 0,6 mln ton po 1,6 mln ton we wrześniu. Publikacja zaznacza, że spadek prawdopodobnie wiąże się ze wzrostem liczby ataków na statki.

Wrześniowy wynik był najwyższy od początku konfliktu, jednak stanowił mniej niż jedną czwartą przedwojennego średniego poziomu, według danych Kpler. Około jedna trzecia wolumenu wywiezionego we wrześniu trafiła do Kuwejtu, a więc pozostała w obrębie Zatoki Perskiej. Pozostałe ładunki skierowano do Chin, Indii i innych krajów Azji.

Transport ropy odbudowuje się szybciej

Dostawy bliskowschodniej ropy przez Cieśninę Ormuz wzrosły we wrześniu do około 80% przedwojennego poziomu, do 16 mln baryłek dziennie, wynika z danych Kpler. Umożliwiło to Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Kuwejtowi i Irakowi wyraźne zwiększenie wydobycia.

Jednocześnie transport LNG odbudowuje się znacznie wolniej. W ubiegłym miesiącu QatarEnergy przedłużył obowiązywanie powiadomień o sile wyższej, co wskazuje na niemożność dostarczania ładunków wielu klientom w Azji i Europie. Jak podaje Cyprus Mail, tankowców LNG jest znacznie mniej niż tankowców naftowych, a ich eksploatacja jest droższa, dlatego przewoźnicy niechętnie kierują się przez cieśninę przy ryzyku ataków lub długotrwałej blokady.

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Ograniczenia dla wydobycia

Katar jest drugim po Stanach Zjednoczonych producentem LNG na świecie i ma moce wynoszące niemal 80 mln ton rocznie — około jednej piątej światowych mocy. Po rozpoczęciu działań wojennych kraj został zmuszony do zatrzymania znacznej części kompleksu Ras Laffan. Uderzenia rakietowe Iranu, według publikacji, wyłączyły również około 17% mocy eksportowych.

Aby zwiększyć eksport, Katar musi podnieść wydobycie na złożu North Field, które dzieli z Iranem. Wraz z gazem wydobywany jest kondensat, wymagający oddzielenia i eksportu. Jeśli nie można go stabilnie wywozić, magazyny mogą szybko się zapełnić, co ograniczy wydobycie gazu. Katar ma także ograniczone możliwości magazynowania LNG na lądzie i na statkach.

Kraj równolegle realizuje program zwiększenia mocy do 142 mln ton LNG rocznie do 2030 roku. Perspektywy tego projektu zależą jednak od stabilnej i bezpiecznej żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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