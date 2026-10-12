Саудовская Аравия заявила, что продолжит поставлять нефть внутренним и международным клиентам, несмотря на серию атак на Эр-Рияд. Об этом сообщает The National.

Заявление министра

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил на министерской встрече Международного энергетического форума, что королевство будет поставлять нефть независимо от обстоятельств. На открытии конгресса WPC Energy 12 октября он отметил, что устойчивость нефтяной отрасли обеспечили многолетние инвестиции в хранилища, резервные мощности и альтернативные маршруты экспорта.

По его словам, для быстрого восстановления работы инфраструктуры после сбоев необходимы не только технические системы, но и специалисты. В Эр-Рияде на этой неделе, несмотря на риски для безопасности, проходят энергетические встречи высокого уровня, в том числе конгресс WPC Energy, который страна принимает впервые.

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Аэропорт и нефтепровод

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся четырем ударам за пять дней. По данным саудовских властей, ракетная атака в субботу унесла жизни 12 человек и ранила 309, а в результате еще одного удара в воскресенье вечером погиб один человек и 11 получили ранения. Коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене возложила ответственность за субботнюю атаку на хуситов, которых назвала поддерживаемыми Ираном.

В сентябре атаки хуситов нарушили работу нефтепровода Восток—Запад, по которому нефть транспортируют с восточных месторождений в красноморский порт Янбу в обход Ормузского пролива. По состоянию на 6 октября объем транспортировки восстановился примерно до 5,8 млн баррелей в сутки при пропускной способности около 7 млн баррелей.

На фоне атак на Эр-Рияд и ударов по двум танкерам вблизи Ормузского пролива и Омана цена нефти Brent 12 октября держалась около 104 долларов за баррель.

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