Arabia Saudyjska oświadczyła, że będzie nadal dostarczać ropę odbiorcom krajowym i międzynarodowym mimo serii ataków na Rijad. Informuje o tym The National.

Oświadczenie ministra

Minister energii Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Salman, powiedział na spotkaniu ministerialnym Międzynarodowego Forum Energetycznego, że królestwo będzie dostarczać ropę niezależnie od okoliczności. Podczas otwarcia kongresu WPC Energy 12 października zaznaczył, że odporność sektora naftowego zapewniły wieloletnie inwestycje w magazyny, rezerwowe moce oraz alternatywne trasy eksportu.

Według niego szybkie przywrócenie funkcjonowania infrastruktury po zakłóceniach wymaga nie tylko systemów technicznych, lecz także specjalistów. W Rijadzie w tym tygodniu, mimo zagrożeń dla bezpieczeństwa, odbywają się spotkania energetyczne na wysokim szczeblu, w tym kongres WPC Energy, który kraj organizuje po raz pierwszy.

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Lotnisko i rurociąg

Międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie zostało trafione cztery razy w ciągu pięciu dni. Według władz saudyjskich sobotni atak rakietowy zabił 12 osób i ranił 309, a w wyniku kolejnego uderzenia w niedzielę wieczorem zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej w Jemenie obarczyła odpowiedzialnością za sobotni atak Huti, których określiła jako wspieranych przez Iran.

We wrześniu ataki Huti zakłóciły pracę rurociągu Wschód—Zachód, którym ropa jest transportowana ze wschodnich złóż do portu Janbu nad Morzem Czerwonym z ominięciem Cieśniny Ormuz. Według stanu na 6 października wolumen transportu odbudował się do około 5,8 mln baryłek dziennie, przy przepustowości wynoszącej około 7 mln baryłek.

Wobec ataków na Rijad oraz uderzeń w dwa tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz i Omanu cena ropy Brent 12 października utrzymywała się w pobliżu 104 dolarów za baryłkę.

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