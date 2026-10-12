沙特阿拉伯表示，尽管利雅得遭遇一系列袭击，仍将继续向国内和国际客户供应石油。The National报道称。

部长声明

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在国际能源论坛部长级会议上表示，无论情况如何，沙特都将供应石油。10月12日在WPC Energy大会开幕式上，他指出，石油行业的韧性得益于多年来对储存设施、备用产能和替代出口路线的投资。

他表示，基础设施在中断后迅速恢复运行不仅需要技术系统，也需要专业人员。本周，尽管存在安全风险，利雅得仍在举行高级别能源会议，其中包括该国首次主办的WPC Energy大会。

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机场和输油管道

利雅得哈立德国王国际机场在五天内遭到四次袭击。沙特当局称，周六的导弹袭击造成12人死亡、309人受伤；周日晚间的另一次袭击造成1人死亡、11人受伤。沙特领导的也门联军将周六袭击的责任归咎于胡塞武装，并称其得到伊朗支持。

9月，胡塞武装的袭击扰乱了东西输油管道的运行。该管道将石油从东部油田运往红海港口延布，绕过霍尔木兹海峡。截至10月6日，输送量已恢复至每天约580万桶，管道输送能力约为每天700万桶。

在利雅得遭袭以及两艘油轮在霍尔木兹海峡和阿曼附近遇袭的背景下，10月12日布伦特原油价格维持在每桶104美元附近。

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