Państwowa spółka naftowa Pemex będzie potrzebować prawie 110 mld dolarów, aby osiągnąć rządowe cele Meksyku dotyczące wydobycia ropy i gazu, wyliczył Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju (IISD). Łączne nakłady kapitałowe na realizację tych planów mogą wynieść około 160 mld dolarów, podaje OilPrice.

Ryzyko strat i niewykonania celów

Według szacunków IISD zagospodarowanie złóż, które nie są atrakcyjne komercyjnie, może przynieść 17,4 mld dolarów strat netto w ciągu 15 lat. Instytut uważa również, że nawet takie poziomy inwestycji nie gwarantują osiągnięcia planowanych wskaźników wydobycia w wyznaczonych terminach.

Meksyk zależy od importu ropy i gazu, aby pokryć około dwie trzecie swojego zużycia energii. Jednocześnie kraj posiada zapasy gazu wystarczające zaledwie na 2,4 dnia, co czyni go podatnym na zakłócenia dostaw i wahania rynkowe.

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Alternatywa w energetyce odnawialnej

IISD proponuje skierowanie środków publicznych na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych, rozwój rozproszonej energetyki słonecznej, innych odnawialnych źródeł energii oraz systemów magazynowania energii. Współautor raportu Luis Martinez oświadczył, że takie inwestycje mogą ograniczyć import energii, wzmocnić samodzielność energetyczną kraju i przyciągnąć prywatny kapitał.

Ekolodzy wyrażali również obawy dotyczące dwuletniego partnerstwa Pemex z brazylijskim Petrobrasem, zawartego w czerwcu. Przewiduje ono poszukiwania dojrzałych i głębokowodnych złóż ropy w Zatoce Meksykańskiej. Przedstawiciele organizacji ekologicznych ostrzegali przed ryzykiem wycieków ropy, możliwym wpływem na zobowiązania dotyczące dekarbonizacji oraz społeczności przybrzeżne.

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