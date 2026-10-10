Компания Tesla заключила долгосрочное соглашение о покупке около 90% годовой выработки солнечно-аккумуляторного комплекса Project Sterling в штате Аризона, США. Строительство объекта в округе Мохаве, примерно в 32 км к северу от Лейк-Хавасу-Сити, уже началось, сообщает Electrek.

Мощность комплекса

Проект Sterling реализует ContourGlobal. 6 октября компания провела церемонию начала строительства. Комплекс займет более 2 тыс. акров в пустыне Мохаве и, как ожидается, начнет работу в 2028 году.

На площадке планируется установить более 760 тыс. солнечных панелей и свыше 300 контейнеров для хранения энергии. Совокупная мощность панелей составит 509 МВт постоянного тока, а после преобразования для электросети — 450 МВт переменного тока.

Аккумуляторная система сможет выдавать до 360 МВт и хранить около 1,4 ГВт·ч электроэнергии. По данным ContourGlobal, этого достаточно для подачи энергии на полной мощности примерно в течение четырех часов.

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Сделка с Tesla

По оценке ContourGlobal, после ввода в эксплуатацию Sterling будет производить более 1,1 ТВт·ч электроэнергии в год. Соглашение Tesla охватывает около 1 ТВт·ч ежегодно, а также связанные сертификаты возобновляемой энергии.

ContourGlobal заявляет, что солнечная генерация вместе с накопителями позволит комплексу поставлять чистую электроэнергию до 16 часов в сутки. Система будет использовать литий-железо-фосфатные батареи с жидкостным охлаждением и интегрированной противопожарной защитой.

Объект подключат к сети Western Area Power Administration; он также получил права на передачу электроэнергии на рынок California Independent System Operator. ContourGlobal ожидает, что к 2028 году на строительстве будут работать около 400 человек. Проект также предусматривает прокладку подъездной дороги длиной 8,4 км к историческому маршруту Route 66.

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