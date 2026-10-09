Правительство Австралии на следующей неделе планирует внести законопроект, который установит окончательные правила схемы резервирования природного газа для внутреннего рынка. Согласно предложению, экспортеры сжиженного природного газа должны будут резервировать для внутреннего рынка до 20% общего объема производства. Об этом сообщает OilPrice.

Запуск схемы запланирован на 2027 год

Схема Domestic Gas Reservation Scheme должна вступить в силу 1 июля 2027 года. Правительство продвигает ее для укрепления энергетической безопасности и обеспечения достаточных объемов газа для восточного побережья Австралии, где в конце десятилетия ожидаются проблемы с поставками.

Как сообщили Bloomberg неназванные источники, непосредственно вовлеченные в подготовку законопроекта, ни один экспортер СПГ не получит полного освобождения от новых правил.

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Объем резервирования будут пересматривать ежегодно

В прошлом месяце австралийские власти смягчили первоначальный вариант требований после активного лоббирования со стороны отрасли. Изначально производителей планировали обязать резервировать для национального рынка 20% производства. Теперь предлагается ежегодно устанавливать объем до 20%, основываясь на скользящем пятилетнем прогнозе спроса.

Крупнейшие производители и экспортеры газа в Австралии выражали обеспокоенность тем, что эти требования могут ослабить позиции страны как надежного поставщика СПГ на мировой рынок.

В то же время Департамент промышленности, науки и ресурсов Австралии заявил, что в январе—марте 2027 года страна будет иметь достаточные объемы газа для покрытия спроса. Согласно прогнозу ведомства, на рынке восточного побережья ожидается профицит предложения.

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