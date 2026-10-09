澳大利亚政府计划于下周提交一项法案，为国内市场天然气预留机制制定最终规则。根据该提案，液化天然气出口商必须为国内市场预留其总产量的至多20%。OilPrice报道。

该机制计划于2027年启动

Domestic Gas Reservation Scheme计划于2027年7月1日生效。政府推动该机制，旨在加强能源安全，并确保澳大利亚东海岸有充足的天然气供应；该地区预计将在本十年末面临供应问题。

直接参与法案起草工作的匿名消息人士向彭博社表示，没有任何一家液化天然气出口商将获得新规则的完全豁免。

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预留比例将每年审查

上个月，在行业积极游说后，澳大利亚当局放宽了最初版本的要求。最初计划要求生产商为国内市场预留20%的产量。现在提议根据滚动的五年需求预测，每年确定不超过20%的预留比例。

澳大利亚最大的天然气生产商和出口商曾表示担忧，认为这些要求可能削弱该国作为全球市场可靠液化天然气供应国的地位。

与此同时，澳大利亚工业、科学和资源部表示，2027年1月至3月该国将拥有足够的天然气供应来满足需求。根据该部门的预测，东海岸市场预计将出现供应盈余。

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