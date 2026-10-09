Rząd Australii planuje w przyszłym tygodniu przedstawić projekt ustawy, który ustanowi ostateczne zasady systemu rezerwowania gazu ziemnego dla rynku krajowego. Zgodnie z propozycją eksporterzy skroplonego gazu ziemnego będą musieli rezerwować dla rynku krajowego do 20% całkowitej produkcji. Informuje o tym OilPrice.

Uruchomienie systemu zaplanowano na 2027 rok

System Domestic Gas Reservation Scheme ma wejść w życie 1 lipca 2027 roku. Rząd promuje go w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia wystarczających ilości gazu dla wschodniego wybrzeża Australii, gdzie pod koniec dekady spodziewane są problemy z dostawami.

Jak poinformowały Bloomberg anonimowe źródła bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu ustawy, żaden eksporter LNG nie otrzyma pełnego zwolnienia z nowych zasad.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wielkość rezerw będzie corocznie weryfikowana

W ubiegłym miesiącu australijskie władze złagodziły początkową wersję wymogów po aktywnym lobbingu ze strony branży. Początkowo producenci mieli być zobowiązani do rezerwowania 20% produkcji dla rynku krajowego. Obecnie proponuje się coroczne ustalanie wielkości do 20%, w oparciu o kroczącą pięcioletnią prognozę popytu.

Najwięksi producenci i eksporterzy gazu w Australii wyrażali obawy, że te wymogi mogą osłabić pozycję kraju jako wiarygodnego dostawcy LNG na światowy rynek.

Jednocześnie australijski Departament Przemysłu, Nauki i Zasobów oświadczył, że w okresie od stycznia do marca 2027 roku kraj będzie dysponował wystarczającymi ilościami gazu, aby pokryć popyt. Według prognozy resortu na rynku wschodniego wybrzeża oczekiwana jest nadwyżka podaży.

Czytaj nas na