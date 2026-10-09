Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что проект Great Sea Interconnector уже не является лишь греко-кипрской инициативой, а представляет собой европейский проект. Кабель, если его достроят, должен соединить энергосети Кипра, Греции и Израиля, сообщает Cyprus Mail.

Финансирование ЕС и участие Франции

В интервью телеканалу Skai Мицотакис сказал, что проект с самого начала имел европейский характер, поскольку получил более 600 млн евро субсидий от Европейского Союза.

По его словам, участие Франции и французской инвестиционной компании Meridiam, которую он назвал мажоритарным акционером проекта, свидетельствует о политическом и экономическом интересе Франции к интерконнектору.

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Заявление о позиции США

Греческий премьер также упомянул комментарии государственного секретаря США Марко Рубио, сделанные накануне. По словам Мицотакиса, Рубио ясно заявил, что Соединенные Штаты поддерживают такие проекты по соединению энергосистем.

Мицотакис считает, что США поддерживают проект из-за возможности его дальнейшего продления до Израиля, что, по его словам, представляет особый интерес для Вашингтона.

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