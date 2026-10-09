9 октября в Киеве в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.

Как сообщили в ДТЭК, из-за атаки были отключены несколько элементов электросети, обеспечивающих электроснабжение столицы.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения для обесточенных абонентов. В компании предупредили, что работы займут некоторое время.

Киевлян, у которых сейчас есть электроэнергия, в ДТЭК призывают потреблять её экономно.

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетическим объектам.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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