Цены на нефть 9 октября снизились после заявления президента США Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном и отсутствии планов атаковать страну до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Как сообщает Channel NewsAsia, это частично ослабило опасения рынка относительно поставок нефти с Ближнего Востока.

Котировки снизились

По состоянию на 02:20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 72 цента, или 0,7%, и стоили 103,53 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 52 цента, или 0,6%, до 90,97 доллара за баррель.

В то же время Brent шла к недельному росту после того, как 8 октября завершила торги на 4% выше. Это связывали с увеличением числа атак на суда, перевозящие нефть с Ближнего Востока. WTI направлялась к незначительному недельному снижению, несмотря на перебои с поставками из-за урагана, приближавшегося к побережью Мексиканского залива.

Переговоры и санкции

Трамп 8 октября заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном продуктивные переговоры. Это прозвучало после сообщений СМИ о том, что он рассматривал возможность атаки на Иран до выборов.

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Иранское агентство Tasnim в тот же день сообщило, что министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил о рассмотрении Тегераном ответа США на предложение, предусматривающее возобновление работы Ормузского пролива в течение семи дней. По данным издания, война продолжается восьмой месяц, а США продолжают экономическое давление на Иран, пытаясь ее прекратить.

Риски для поставок

США 8 октября ввели новые санкции против лиц, сетей и 17 судов, перевозящих иранскую нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. Угрозы судоходству в Персидском заливе и Ормузском проливе выросли в октябре. До войны через пролив проходили объемы, эквивалентные примерно 20% мировых поставок нефти и топлива.

Дополнительным фактором для рынка стал ураган Исайас в Мексиканском заливе. По данным Бюро управления океанской энергетикой США, по состоянию на 8 октября производители остановили добычу около 1,3 млн баррелей нефти в сутки, или 62,9% текущей добычи в регионе.

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