10月9日，美国总统唐纳德·特朗普表示，与伊朗的会谈富有成效，并且在11月3日美国国会中期选举前没有攻击该国的计划，此后油价下跌。正如Channel NewsAsia报道，这在一定程度上缓解了市场对中东石油供应的担忧。

报价下跌

截至格林尼治时间02:20，布伦特原油期货下跌72美分，即0.7%，报每桶103.53美元。美国西得克萨斯中质原油期货下跌52美分，即0.6%，至每桶90.97美元。

与此同时，布伦特原油有望实现周度上涨，此前其在10月8日收盘时上涨4%。这与针对运输中东石油船只的袭击增多有关。尽管一场飓风正接近墨西哥湾沿岸并造成供应中断，WTI仍有望录得小幅周度下跌。

会谈与制裁

特朗普10月8日表示，华盛顿正与德黑兰进行富有成效的会谈。这一表态是在媒体报道称他曾考虑在选举前袭击伊朗的可能性之后作出的。

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伊朗塔斯尼姆通讯社当天报道称，外交部长阿巴斯·阿拉格奇表示，德黑兰正在研究美国对一项提议的回应，该提议 предусматривает在七天内恢复霍尔木兹海峡通航。该媒体称，战争已持续至第八个月，美国正继续对伊朗施加经济压力，试图结束战争。

供应风险

美国10月8日对运输伊朗原油、石油产品和石化产品的个人、网络以及17艘船只实施了新的制裁。10月，波斯湾和霍尔木兹海峡的航运威胁加剧。战前，通过该海峡的数量相当于全球石油和燃料供应量的约20%。

墨西哥湾的飓风伊萨亚斯成为影响市场的另一个因素。根据美国海洋能源管理局的数据，截至10月8日，生产商已停止约130万桶/日的石油产量，占该地区当前产量的62.9%。

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