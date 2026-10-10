在波兰，贝乌哈图夫县长发布了关于波莱-贝乌哈图夫露天矿采矿后土地复垦方向的决定。该文件规定，在最终采坑内建设一座面积为1556公顷的水体，并在面积为410公顷的相邻区域开展森林复垦。RMF24报道。

波莱-贝乌哈图夫的采矿工作即将结束

该决定是应贝乌哈图夫矿的申请作出的，该矿属于PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna集团。该公司称，这是第一份正式的行政文件，用以确定波莱-贝乌哈图夫采坑在采矿结束后的未来。

波莱-贝乌哈图夫区域的褐煤开采预计将于今年结束。根据计划，邻近的什切尔楚夫露天矿的工作还将持续约十年。PGE指出，贝乌哈图夫矿已复垦超过2300公顷土地，其中1750公顷的林地已移交给波兰国家森林。

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注水将持续长达19年

该公司计划在现有矿区所在地、波兰中部建设一个大型水域与森林休闲综合体。2020年底，采坑东侧已形成岸线，并为未来的海滩准备了场地。目前，当地还在修整边坡，使其更加平缓和安全。

采坑最大深度达310米，而未来水体的深度预计约为170米。项目规划包括海滩、游艇码头、人工水上赛道以及一台被淹没的挖掘机，潜水员将能够对其进行探索。

土方工程完成后，公司将逐步限制采坑排水。根据PGE GiEK的估计，采坑注水将持续17至19年，因此改造的首批成果可能会在2040年代显现。PGE还将未来水体与该地区核能的可能发展联系起来：该公司认为，矿井排水系统和地表水可为大型反应堆和小型模块化反应堆提供冷却用水。

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