W Polsce starosta powiatu bełchatowskiego wydał decyzję w sprawie kierunków rekultywacji gruntów po wydobyciu na odkrywce Pole Bełchatów. Dokument przewiduje utworzenie w końcowym wyrobisku zbiornika wodnego o powierzchni 1556 hektarów, a na przyległym terenie o powierzchni 410 hektarów — przeprowadzenie rekultywacji leśnej. Poinformował o tym RMF24.

Wydobycie na Polu Bełchatów dobiega końca

Decyzję wydano na wniosek kopalni Bełchatów, należącej do koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W spółce nazwano ją pierwszym formalnym dokumentem administracyjnym, który określa przyszłość odkrywki Pole Bełchatów po zakończeniu wydobycia.

Wydobycie węgla brunatnego na Polu Bełchatów ma zakończyć się w tym roku. W sąsiedniej odkrywce Szczerców prace mają potrwać jeszcze około dziesięciu lat. PGE zaznacza, że kopalnia Bełchatów zrekultywowała już ponad 2300 hektarów terenów, z czego 1750 hektarów zalesionych gruntów przekazano Lasom Państwowym.

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Napełnianie wodą potrwa do 19 lat

Spółka planuje utworzyć na miejscu obecnej kopalni duży wodno-leśny kompleks rekreacyjny w centralnej Polsce. Pod koniec 2020 roku po wschodniej stronie odkrywki ukształtowano już linię brzegową i przygotowano teren pod przyszłą plażę. Obecnie formowane są tam również skarpy, aby były łagodniejsze i bezpieczniejsze.

Maksymalna głębokość odkrywki sięga 310 metrów, podczas gdy głębokość przyszłego zbiornika ma wynosić około 170 metrów. Projekt przewiduje plaże, przystań jachtową, sztuczny tor wodny oraz zatopioną koparkę, którą będą mogli badać nurkowie.

Po zakończeniu robót ziemnych spółka będzie stopniowo ograniczać odwadnianie odkrywki. Według szacunków PGE GiEK napełnienie wyrobiska wodą potrwa od 17 do 19 lat, dlatego pierwsze efekty przekształcenia mogą być widoczne w latach 40. XXI wieku. PGE wiąże także przyszły zbiornik z możliwym rozwojem energetyki jądrowej w regionie: system odwadniania kopalni i wody powierzchniowe mogłyby, zdaniem spółki, dostarczać wodę do chłodzenia dużych reaktorów i małych reaktorów modułowych.

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