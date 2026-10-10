沙特阿拉伯利雅得将于10月11日至15日举办能源周，活动议程包括部长级会议、第25届WPC能源大会、能源技术展览以及阿拉伯石油输出国组织的活动。沙特阿拉伯将在该大会逾九十年的历史中首次担任东道主，Asharq Al-Awsat报道。

能源安全与投资

主要活动将以第17届国际能源论坛部长级会议拉开帷幕，主题为“新时代的能源安全与共同目标”。沙特阿拉伯与意大利和尼日利亚合作举办此次会议。能源生产国和消费国的代表将讨论市场稳定、供应安全、长期投资、贸易路线和运输基础设施。

会议将在地缘政治紧张局势以及霍尔木兹海峡周边风险的背景下举行，这些因素引发了对石油和天然气流动安全以及出口基础设施韧性的疑问。报道提及东西输油管道，该管道将石油从沙特阿拉伯东部省输送至红海港口延布，绕开该海峡。

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人工智能、电力与清洁技术

WPC能源大会的主要议程将于周一至周四举行，主题为“通往人人享有能源未来的路径”。会议计划讨论石油和天然气市场、融资、数字化转型、人工智能、关键矿产、碳排放管理以及全球能源结构的未来格局。Saudi Aramco、ExxonMobil、Chevron、Shell和BP的高管预计将参加讨论。

与此同时，第17届清洁能源部长级会议和第11届Mission Innovation部长级会议将在利雅得举行，会议将聚焦清洁技术的发展。另一个议题将是由于数据中心和数字应用的普及而不断增长的电力需求，包括对新增发电能力、电网、储能设施和需求管理系统的需求。

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