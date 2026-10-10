Эр-Рияд в Саудовской Аравии с 11 по 15 октября будет принимать Энергетическую неделю, в программу которой войдут министерские встречи, 25-й WPC Energy Congress, выставка энергетических технологий и мероприятия Организации арабских стран-экспортёров нефти. Саудовская Аравия впервые за более чем девять десятилетий истории конгресса станет его хозяйкой, сообщает Asharq Al-Awsat.

Энергетическая безопасность и инвестиции

Главные мероприятия начнутся с 17-й министерской встречи Международного энергетического форума под темой «Энергетическая безопасность и общие цели в новую эпоху». Саудовская Аравия проводит её в партнёрстве с Италией и Нигерией. Представители стран — производителей и потребителей энергии будут обсуждать стабильность рынков, безопасность поставок, долгосрочные инвестиции, торговые маршруты и транспортную инфраструктуру.

Встречи состоятся на фоне геополитической напряжённости и рисков вокруг Ормузского пролива, которые поднимают вопросы безопасности потоков нефти и газа и устойчивости экспортной инфраструктуры. В материале упоминается нефтепровод Восток—Запад, по которому нефть транспортируют из Восточной провинции Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море, обходя пролив.

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ИИ, электроэнергия и чистые технологии

Основная программа WPC Energy Congress продлится с понедельника по четверг под темой «Пути к энергетическому будущему для всех». На ней планируется обсудить рынки нефти и газа, финансирование, цифровую трансформацию, искусственный интеллект, критически важные минералы, управление выбросами углерода и будущую структуру мирового энергобаланса. В дискуссиях должны принять участие руководители Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell и BP.

Параллельно в Эр-Рияде пройдут 17-я Министерская встреча по чистой энергии и 11-я министерская встреча Mission Innovation, посвящённая развитию чистых технологий. Отдельной темой станет рост спроса на электроэнергию из-за распространения центров обработки данных и цифровых приложений, в частности потребность в новых генерирующих мощностях, электросетях, накопителях энергии и системах управления спросом.

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