Rijad w Arabii Saudyjskiej będzie od 11 do 15 października gospodarzem Tygodnia Energii, którego program obejmie spotkania ministerialne, 25. WPC Energy Congress, wystawę technologii energetycznych oraz wydarzenia Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Arabia Saudyjska po raz pierwszy w ponad dziewięćdziesięcioletniej historii kongresu będzie jego gospodarzem, informuje Asharq Al-Awsat.

Bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje

Główne wydarzenia rozpoczną się od 17. spotkania ministerialnego Międzynarodowego Forum Energetycznego pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne i wspólne cele w nowej erze”. Arabia Saudyjska organizuje je we współpracy z Włochami i Nigerią. Przedstawiciele krajów produkujących i konsumujących energię będą dyskutować o stabilności rynków, bezpieczeństwie dostaw, inwestycjach długoterminowych, szlakach handlowych i infrastrukturze transportowej.

Spotkania odbędą się w warunkach napięć geopolitycznych i ryzyka wokół Cieśniny Ormuz, które rodzą pytania o bezpieczeństwo przepływów ropy i gazu oraz odporność infrastruktury eksportowej. W materiale wspomniano o rurociągu Wschód–Zachód, którym ropa jest transportowana ze Wschodniej Prowincji Arabii Saudyjskiej do portu Janbu nad Morzem Czerwonym, z pominięciem cieśniny.

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SI, energia elektryczna i czyste technologie

Główny program WPC Energy Congress będzie trwał od poniedziałku do czwartku pod hasłem „Drogi do energetycznej przyszłości dla wszystkich”. Planowane są dyskusje o rynkach ropy i gazu, finansowaniu, transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, minerałach krytycznych, zarządzaniu emisjami dwutlenku węgla oraz przyszłej strukturze światowego miksu energetycznego. W dyskusjach mają uczestniczyć szefowie Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell i BP.

Równolegle w Rijadzie odbędą się 17. Ministerialne Spotkanie Czystej Energii oraz 11. spotkanie ministerialne Mission Innovation, poświęcone rozwojowi czystych technologii. Osobnym tematem będzie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z upowszechnieniem centrów danych i zastosowań cyfrowych, w tym potrzeba nowych mocy wytwórczych, sieci elektroenergetycznych, magazynów energii i systemów zarządzania popytem.

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