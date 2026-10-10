特斯拉已签署一项长期协议，购买美国亚利桑那州 Project Sterling 光伏储能综合体约90%的年发电量。该设施位于莫哈维县，距离哈瓦苏湖城以北约32公里，建设工作已经启动，Electrek报道。

综合体容量

Project Sterling 项目由 ContourGlobal 开发。10月6日，该公司举行了开工仪式。该综合体将占地超过2,000英亩，位于莫哈维沙漠，预计将于2028年投入运营。

该场址计划安装超过76万块太阳能电池板和300多个储能集装箱。电池板总容量将达到509兆瓦直流电，转换为适用于电网的电力后为450兆瓦交流电。

电池系统最高可输出360兆瓦，并储存约1.4吉瓦时的电力。ContourGlobal 表示，这足以以满负荷供电约四小时。

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与特斯拉的协议

ContourGlobal 估计，Sterling 投入运营后每年将发电超过1.1太瓦时。特斯拉的协议涵盖每年约1太瓦时的电力，以及相关的可再生能源证书。

ContourGlobal 表示，太阳能发电与储能设施相结合，将使该综合体每天最多可供应16小时的清洁电力。该系统将采用液冷磷酸铁锂电池，并配备集成消防保护。

该设施将接入 Western Area Power Administration 电网；同时还获得了向 California Independent System Operator 市场输电的权利。ContourGlobal 预计，到2028年将有约400人在该项目建设中工作。该项目还包括修建一条长8.4公里的连接道路，通往历史悠久的 Route 66。

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