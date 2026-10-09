比利时布鲁塞尔报道称，欧盟在2026年至2027年冬季可能面临最高140亿立方米的天然气缺口。这约占该集团需求的7%，相当于为1000万至1200万欧洲家庭提供的能源量，Politico Europe报道，援引美国智库能源经济与金融分析研究所（Institute for Energy Economics and Financial Analysis）的评估。

库存水平低

欧盟天然气储备已降至略高于70%，这是自2011年开始统计以来同期的最低水平。据该刊物称，由于价格高企，交易商在夏季出售天然气比在冬季前将其注入储气库更有利可图。

IEEFA指出，如果冬季寒冷，欧洲获得额外天然气供应量的机会将有限。这并不意味着欧盟一定会耗尽这一资源，但储气库中用于满足冬季需求的天然气可能会少70亿立方米。分析人士还将供应受限与伊朗战争造成的全球能源市场扰乱联系起来。

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对价格和消费者的风险

欧洲输气系统运营商网络EN​​TSO-G在其2026年至2027年冬季预测中警告称，在寒冷冬季，如果液化天然气进口受限，甚至处于最优水平，库存水平可能降至11%。这是战略储备所需的水平，而这些储备并不容易动用。

EN​​TSO-G的预测称，如果欧盟国家希望在冬季结束时将库存保持在30%的水平，它们将不得不减少消费，或无法向消费者供应相当于需求7%的数量。IEEFA评估认为，欧盟禁止签订俄罗斯液化天然气长期供应合同将带来额外压力；该禁令将于1月生效，并可能使进口再减少70亿立方米。

替代方案可能是采购更多液化天然气，欧盟从美国获得的此类天然气正日益增加。IEEFA指出，按当前价格计算，替代失去的供应量将使欧洲人额外花费约30亿欧元，比去年高出12%。

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