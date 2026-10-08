俄罗斯对印度石油供应降至每日31万桶——OilPrice

截至10月4日的四周内，俄罗斯联邦——侵略国——对印度的平均石油供应量为每日31万桶。这是自2022年3月以来的最低估算水平；当时，在俄罗斯入侵乌克兰后，印度开始增加采购廉价俄罗斯原油。

俄罗斯石油失去价格优势

据OilPrice报道，印度炼油企业削减采购，主要是因为俄罗斯石油的经济吸引力发生变化，而非美国关税威胁。通过波罗的海港口装运的俄罗斯旗舰乌拉尔原油价格已升至接近中东原油等级的水平。

根据彭博社消息人士的数据，乌拉尔原油的报价较Dated Brent每桶高出逾10美元。同时，中国对俄罗斯供应量的竞争加剧。印度加工企业选择来自波斯湾地区的供应，近几周由于霍尔木兹海峡运输流量恢复，这些供应的可获得性有所提高。

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印度面临的关税风险

OilPrice指出，据现有信息，印度未指示炼油企业减少从俄罗斯的进口。不过，在美国总统唐纳德·特朗普签署一项法律后，它们变得更加谨慎。该法律允许可能对俄罗斯石油和天然气的大型进口国征收最高100%的贸易关税。

分析人士认为，尽管印度商品在美国面临此类关税风险，印度不太可能完全替代俄罗斯石油。目前，乌拉尔原油与中东原油等级之间的价格关系，以及中东石油供应的增加，正推动采购量减少。

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