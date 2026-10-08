Średni wolumen dostaw ropy z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — do Indii w ciągu czterech tygodni do 4 października wyniósł 310 tys. baryłek dziennie. Jest to najniższy szacunkowy poziom od marca 2022 roku, kiedy Indie zaczęły zwiększać zakupy taniego rosyjskiego surowca po inwazji Rosji na Ukrainę.

Rosyjska ropa straciła przewagę cenową

Jak informuje OilPrice, indyjskie rafinerie ograniczają zakupy przede wszystkim z powodu zmiany ekonomicznej atrakcyjności rosyjskiej ropy, a nie z powodu groźby amerykańskich ceł. Cena flagowego rosyjskiego gatunku Urals, wysyłanego z portów bałtyckich, wzrosła niemal do poziomu gatunków bliskowschodnich.

Według źródeł Bloomberga Urals był oferowany z premią ponad 10 dolarów za baryłkę względem Dated Brent. Jednocześnie nasiliła się konkurencja ze strony Chin o rosyjskie wolumeny. Indyjscy przetwórcy wybierali dostawy z regionu Zatoki Perskiej, których dostępność wzrosła w ostatnich tygodniach dzięki przywróceniu przepływów przez Cieśninę Ormuz.

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Ryzyko ceł dla Indii

OilPrice zaznacza, że Indie, według dostępnych informacji, nie poleciły rafineriom ograniczenia importu z Rosji. Jednocześnie stały się one ostrożniejsze po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę umożliwiającą potencjalne nałożenie ceł handlowych do 100% na kraje będące dużymi importerami rosyjskiej ropy i gazu ziemnego.

Analitycy uważają, że Indie raczej nie zastąpią całkowicie rosyjskiej ropy, mimo ryzyka takich ceł na ich towary w USA. Obecnie spadkowi zakupów sprzyjają relacja cen Urals do gatunków bliskowschodnich oraz większa dostępność ropy z Bliskiego Wschodu.

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