Средний объем поставок нефти из Российской Федерации — государства-агрессора — в Индию за четыре недели по 4 октября составил 310 тысяч баррелей в сутки. Это самый низкий расчетный показатель с марта 2022 года, когда Индия начала наращивать закупки дешевого российского сырья после вторжения России в Украину.

Российская нефть потеряла ценовое преимущество

Как сообщает OilPrice, индийские нефтеперерабатывающие предприятия сокращают закупки прежде всего из-за изменения экономической привлекательности российской нефти, а не из-за угрозы американских пошлин. Стоимость флагманской российской марки Urals, отгружаемой из балтийских портов, выросла почти до уровня ближневосточных сортов.

По данным источников Bloomberg, Urals предлагали с премией более 10 долларов за баррель к Dated Brent. Одновременно усилилась конкуренция со стороны Китая за российские объемы. Индийские переработчики выбирали поставки из региона Персидского залива, доступность которых в последние недели выросла благодаря восстановлению потоков через Ормузский пролив.

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Тарифные риски для Индии

OilPrice отмечает, что Индия, согласно имеющейся информации, не поручала нефтеперерабатывающим предприятиям сокращать импорт из России. В то же время они стали осторожнее после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий потенциально вводить торговые пошлины до 100% в отношении стран — крупных импортеров российской нефти и природного газа.

Аналитики считают, что Индия вряд ли полностью заменит российскую нефть, несмотря на риск таких пошлин на ее товары в США. Сейчас сокращению закупок способствуют соотношение цен Urals и ближневосточных сортов, а также большая доступность нефти с Ближнего Востока.

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