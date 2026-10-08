E.ON Next完成收购英国Ovo Energy——《卫报》

在英国，E.ON Next在获得英国竞争监管机构批准后，已完成对能源供应商Ovo Energy的收购。此后，英国近四分之三的家庭将由三家公司提供服务，《卫报》报道。

预计Ovo的400万客户不会立即面临变化。交易前，E.ON Next为560万户家庭供应能源；收购后，该公司将占英国居民能源供应市场的25%，并成为第二大供应商。

三大供应商

Octopus Energy拥有最大的市场份额，为26%。此前最大的供应商British Gas目前服务约23%的家庭。这三家公司合计将覆盖英国近75%的家庭能源供应市场。

若再计入EDF Energy和Scottish Power，五家供应商将控制该市场约90%的份额。

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对竞争的担忧

咨询公司Cornwall Insight能源供应业务负责人汤姆·戈斯韦尔表示，昔日的“六大”供应商实际上已变成“三大”。他说，在约30家公司退出市场后，大型公司能够提供稳定性，但供应商数量减少可能削弱价格和产品多样性方面的竞争。

E.ON UK首席执行官克里斯·诺伯里不同意这些担忧，称该市场竞争激烈。他表示，公司的规模和灵活性将使其能够为客户利益开展业务，并为能源系统未来的变化做好准备。

2016年，六家最大的供应商控制着英国能源市场约85%的份额。当时，竞争与市场管理局警告称，由于竞争不足，消费者每年多支付14亿至17亿英镑。

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