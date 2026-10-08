W Wielkiej Brytanii E.ON Next sfinalizował przejęcie dostawcy energii Ovo Energy po zatwierdzeniu transakcji przez brytyjski organ antymonopolowy. W rezultacie niemal trzy czwarte gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii będzie obsługiwanych przez trzy firmy, informuje The Guardian.

W przypadku 4 mln klientów Ovo nie przewiduje się natychmiastowych zmian. Przed transakcją E.ON Next dostarczał energię do 5,6 mln gospodarstw domowych, a po przejęciu będzie mieć 25% brytyjskiego rynku dostaw energii dla gospodarstw domowych i stanie się drugim co do wielkości dostawcą.

Trzej najwięksi dostawcy

Największy udział w rynku ma Octopus Energy — 26%. British Gas, która wcześniej była największym dostawcą, obecnie obsługuje około 23% gospodarstw domowych. Łącznie te trzy firmy obejmą niemal 75% rynku dostaw energii dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Jeśli uwzględnić również EDF Energy i Scottish Power, pięciu dostawców będzie kontrolować około 90% tego rynku.

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Obawy dotyczące konkurencji

Tom Goswell, szef działu dostaw energii w firmie konsultingowej Cornwall Insight, stwierdził, że dawna „wielka szóstka” dostawców faktycznie przekształciła się w „wielką trójkę”. Jego zdaniem duże firmy mogą zapewniać stabilność po wyjściu z rynku około 30 przedsiębiorstw, jednak mniejsza liczba dostawców może osłabić konkurencję pod względem cen i różnorodności ofert.

Dyrektor generalny E.ON UK Chris Norbury nie zgodził się z tymi obawami, nazywając rynek niezwykle konkurencyjnym. Oświadczył, że skala i elastyczność firmy umożliwią jej działanie w interesie klientów oraz przygotowanie się na przyszłe zmiany w systemie energetycznym.

W 2016 roku sześciu największych dostawców kontrolowało około 85% brytyjskiego rynku energii. Wówczas Urząd ds. Konkurencji i Rynków ostrzegał, że z powodu słabej konkurencji konsumenci przepłacali rocznie od 1,4 mld do 1,7 mld funtów szterlingów.

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