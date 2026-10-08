В Великобритании E.ON Next завершила приобретение поставщика энергии Ovo Energy после одобрения сделки британским антимонопольным регулятором. В результате почти три четверти домохозяйств в Великобритании будут обслуживаться тремя компаниями, сообщает The Guardian.

Для 4 млн клиентов Ovo немедленных изменений не ожидается. До сделки E.ON Next поставляла энергию 5,6 млн домохозяйств, а после приобретения будет иметь 25% британского рынка энергоснабжения домохозяйств и станет вторым по величине поставщиком.

Три крупнейших поставщика

Наибольшая доля рынка у Octopus Energy — 26%. British Gas, которая ранее была крупнейшим поставщиком, сейчас обслуживает около 23% домохозяйств. В совокупности эти три компании охватят почти 75% рынка поставок энергии домохозяйствам в Великобритании.

Если учитывать также EDF Energy и Scottish Power, пять поставщиков будут контролировать около 90% этого рынка.

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Опасения по поводу конкуренции

Том Госвелл, руководитель направления энергоснабжения консалтинговой компании Cornwall Insight, заявил, что бывшая «большая шестерка» поставщиков фактически превратилась в «большую тройку». По его словам, крупные компании могут обеспечивать стабильность после ухода с рынка примерно 30 фирм, однако меньшее число поставщиков способно ослабить конкуренцию по ценам и разнообразию предложений.

Генеральный директор E.ON UK Крис Норбери не согласился с этими опасениями, назвав рынок крайне конкурентным. Он заявил, что масштаб и гибкость компании позволят работать в интересах клиентов и готовиться к будущим изменениям в энергосистеме.

В 2016 году шесть крупнейших поставщиков контролировали примерно 85% энергетического рынка Великобритании. Тогда Управление по вопросам конкуренции и рынков предупреждало, что из-за слабой конкуренции потребители ежегодно переплачивали от 1,4 млрд до 1,7 млрд фунтов стерлингов.

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