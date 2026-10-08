从波斯湾前往东亚航线的超级油轮日租金已达到创纪录的140万美元。大量油轮在霍尔木兹海峡以外参与船对船转运，减少了其他航线可用船队的数量，OilPrice报道。

大型油轮短缺

据彭博社报道，近几周超级油轮运输费率大幅上涨。从美国墨西哥湾到日本的航线运价也在上升：据彭博社报道，一艘可运输多达200万桶石油的VLCC级超级油轮单次航程总报价达到8200万美元。这比三周前高出50%。

随着运输流量恢复，越来越多的油轮被用于此类转运。因此，全球市场上可用于从其他地区运输石油的船只所剩不多。

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较小船只也在涨价

Vitol首席执行官拉塞尔·哈迪在伦敦举行的Energy Intelligence论坛上表示，按这种模式通过霍尔木兹海峡运输效率极低。他说，始于原油市场的危机随后蔓延至石油产品，如今正演变为海运危机。他还指出，船只不足以满足市场的所有需求。

VLCC短缺也推动了较小的Suezmax和Aframax级油轮日租金上涨。船舶经纪商Fearnleys在其每周报告中指出，石油供应正在增加，而中东原油出口在9月底的个别日子超过了战前水平。

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