Суточная ставка фрахта супертанкера на маршруте из Персидского залива в Восточную Азию достигла рекордных $1,4 млн. Значительное число танкеров задействовано в перевалке между судами за пределами Ормузского пролива, что сокращает доступность флота для других маршрутов, сообщает OilPrice.

Дефицит крупных танкеров

По данным Bloomberg, ставки на перевозки супертанкерами резко выросли в последние недели. Тарифы на маршруте из Мексиканского залива США в Японию также повышаются: по данным Bloomberg, за один рейс супертанкера класса VLCC, способного перевозить до 2 млн баррелей нефти, предлагали в общей сложности $82 млн. Это на 50% больше, чем три недели назад.

По мере восстановления потоков перевозок все больше танкеров привлекают к таким перевалкам. Из-за этого на мировом рынке остается мало доступных судов для транспортировки нефти из других регионов.

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Дорожают и меньшие суда

Генеральный директор Vitol Рассел Харди на форуме Energy Intelligence в Лондоне заявил, что перевозки через Ормузский пролив по такой схеме очень неэффективны. По его словам, кризис, начавшийся на рынке сырой нефти, затем распространился на нефтепродукты, а теперь перерастает в кризис морских перевозок. Он также отметил, что судов недостаточно для всех потребностей рынка.

Дефицит VLCC способствовал повышению суточных ставок и для меньших танкеров классов Suezmax и Aframax. Судовой брокер Fearnleys в еженедельном отчете отметил, что поставки нефти растут, а экспорт сырой нефти с Ближнего Востока в отдельные дни в конце сентября превышал довоенные уровни.

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