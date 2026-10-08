Фрахт супертанкерів сягнув рекордних $1,4 млн на добу — OilPrice

Добова ставка фрахту супертанкера на маршруті з Перської затоки до Східної Азії сягнула рекордних $1,4 млн. Значна кількість танкерів залучена до перевалки між суднами за межами Ормузької протоки, що скорочує доступність флоту для інших маршрутів, повідомляє OilPrice.

Дефіцит великих танкерів

За даними Bloomberg, ставки на перевезення супертанкерами різко зросли протягом останніх тижнів. На маршруті з Мексиканської затоки США до Японії тарифи також підвищуються: за даними Bloomberg, за один рейс супертанкера класу VLCC, здатного перевозити до 2 млн барелів нафти, пропонували загалом $82 млн. Це на 50% більше, ніж три тижні тому.

У міру відновлення потоків перевезень дедалі більше танкерів залучають до таких перевалок. Через це на світовому ринку залишається мало доступних суден для транспортування нафти з інших регіонів.

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Дорожчають і менші судна

Генеральний директор Vitol Рассел Гарді на форумі Energy Intelligence у Лондоні заявив, що перевезення через Ормузьку протоку за такою схемою є дуже неефективним. За його словами, криза, що почалася на ринку сирої нафти, потім поширилася на нафтопродукти, а тепер переростає у кризу морських перевезень. Він також зазначив, що суден для всіх потреб ринку недостатньо.

Дефіцит VLCC сприяв підвищенню добових ставок і для менших танкерів класів Suezmax та Aframax. Судновий брокер Fearnleys у щотижневому звіті зазначив, що постачання нафти зростає, а експорт сирої нафти з Близького Сходу в окремі дні наприкінці вересня перевищував довоєнні рівні.

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