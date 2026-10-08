Dzienna stawka czarteru supertankowca na trasie z Zatoki Perskiej do Azji Wschodniej osiągnęła rekordowe 1,4 mln dolarów. Znaczna liczba tankowców jest wykorzystywana do przeładunków statek-statek poza Cieśniną Ormuz, co ogranicza dostępność floty na innych trasach, informuje OilPrice.

Niedobór dużych tankowców

Według Bloomberga stawki za przewozy supertankowcami gwałtownie wzrosły w ostatnich tygodniach. Taryfy na trasie z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA do Japonii również rosną: według Bloomberga za jeden rejs supertankowca klasy VLCC, zdolnego przewieźć do 2 mln baryłek ropy, oferowano łącznie 82 mln dolarów. To o 50% więcej niż trzy tygodnie temu.

W miarę odbudowy przepływów transportowych coraz więcej tankowców jest angażowanych w takie przeładunki. W rezultacie na światowym rynku pozostaje niewiele dostępnych jednostek do transportu ropy z innych regionów.

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Drożeją również mniejsze jednostki

Dyrektor generalny Vitol Russell Hardy oświadczył na forum Energy Intelligence w Londynie, że transport przez Cieśninę Ormuz w takim systemie jest bardzo nieefektywny. Jak powiedział, kryzys, który rozpoczął się na rynku ropy naftowej, następnie rozprzestrzenił się na produkty naftowe, a obecnie przeradza się w kryzys transportu morskiego. Zaznaczył również, że statków nie wystarcza na wszystkie potrzeby rynku.

Niedobór VLCC przyczynił się także do wzrostu dziennych stawek za mniejsze tankowce klas Suezmax i Aframax. Broker żeglugowy Fearnleys w cotygodniowym raporcie wskazał, że dostawy ropy rosną, a eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu w niektóre dni pod koniec września przekraczał poziomy sprzed wojny.

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