布伦特原油涨至每桶108.33美元——《财富》

截至10月8日美国东部时间7:00，基准布伦特原油价格为每桶108.33美元。这比前一天早晨高出3.59美元，即3.42%，《财富》报道。

价格走势

前一天，布伦特原油价格为每桶104.74美元。一个月内，价格从每桶99.15美元上涨了9.25%。与一年前每桶66.47美元相比，价格上涨了62.97%，即每桶约42美元。

石油价格会在期货市场的交易时段内变化，市场参与者在该市场签订未来交付原材料的合约。其走势受到供需预期、地缘政治事件、欧佩克+决定，以及与战争、衰退或其他重大市场扰动相关的风险影响。

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对燃油和通胀的影响

原油通常占美国加油站每加仑燃油成本的一半以上，尽管最终价格还包括炼油、批发、税费和加油站加价成本。油价急剧上涨通常会迅速反映在燃油价格上，而油价下跌则可能延迟传导给消费者。

由于能源和物流成本上涨，油价上涨也可能影响商品和服务价格。尤其是，更高的运输成本可能增加将产品从仓库和农场运往商店的配送费用。

石油市场基准

市场通常追踪两种关键油种：作为主要国际基准的布伦特原油，以及北美主要基准西德克萨斯中质原油。布伦特原油反映了全球交易的很大一部分石油价格，因此常被用于评估全球市场走势。

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