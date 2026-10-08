Нафта Brent подорожчала до $108,33 за барель — Fortune

Вартість нафти еталонної марки Brent станом на 7:00 за східним часом США 8 жовтня становила $108,33 за барель. Це на $3,59, або 3,42%, більше, ніж уранці попереднього дня, повідомляє Fortune.

Динаміка цін

Напередодні Brent коштувала $104,74 за барель. За місяць ціна зросла на 9,25% — з $99,15 за барель. Порівняно з показником річної давності, коли нафта коштувала $66,47, вартість збільшилася на 62,97%, або приблизно на $42 за барель.

Ціни на нафту змінюються протягом торгової сесії на ринку ф'ючерсів, де учасники укладають контракти на майбутнє постачання сировини. На їхню динаміку впливають очікування щодо попиту та пропозиції, а також геополітичні події, рішення ОПЕК+ і ризики, пов'язані з війнами, рецесіями чи іншими значними порушеннями ринку.

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Вплив на пальне та інфляцію

Сира нафта зазвичай становить понад половину вартості галона пального на автозаправках у США, хоча кінцева ціна також включає витрати на переробку, оптову торгівлю, податки та націнку АЗС. Різке подорожчання нафти зазвичай швидко відбивається на ціні пального, тоді як її здешевлення може передаватися споживачам із затримкою.

Зростання нафтових котирувань також може впливати на ціни товарів і послуг через дорожчі енергоносії та логістику. Вища вартість перевезень, зокрема, здатна збільшувати витрати на доставку продукції зі складів і ферм до магазинів.

Орієнтири нафтового ринку

На ринку зазвичай відстежують два ключові сорти: Brent, який є головним міжнародним орієнтиром, і West Texas Intermediate, основний бенчмарк Північної Америки. Brent відображає ціни на значну частину нафти, якою торгують у світі, тому його часто використовують для оцінки глобальної динаміки ринку.

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