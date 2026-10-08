Ropa Brent zdrożała do 108,33 USD za baryłkę — Fortune

Cena referencyjnej ropy Brent o godz. 7:00 czasu wschodniego USA 8 października wynosiła 108,33 USD za baryłkę. To o 3,59 USD, czyli 3,42%, więcej niż rano poprzedniego dnia, podaje Fortune.

Dynamika cen

Dzień wcześniej Brent kosztowała 104,74 USD za baryłkę. W ciągu miesiąca cena wzrosła o 9,25% — z 99,15 USD za baryłkę. W porównaniu z poziomem sprzed roku, gdy ropa kosztowała 66,47 USD, cena wzrosła o 62,97%, czyli o około 42 USD za baryłkę.

Ceny ropy zmieniają się w trakcie sesji handlowej na rynku kontraktów terminowych, gdzie uczestnicy zawierają umowy na przyszłe dostawy surowca. Na ich dynamikę wpływają oczekiwania dotyczące popytu i podaży, a także wydarzenia geopolityczne, decyzje OPEC+ oraz ryzyka związane z wojnami, recesjami lub innymi znaczącymi zakłóceniami na rynku.

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Wpływ na paliwo i inflację

Ropa naftowa zwykle stanowi ponad połowę kosztu galona paliwa na stacjach benzynowych w USA, choć cena końcowa obejmuje również koszty rafinacji, handlu hurtowego, podatki oraz marżę stacji. Gwałtowny wzrost cen ropy zazwyczaj szybko przekłada się na cenę paliwa, podczas gdy jej potanienie może być przekazywane konsumentom z opóźnieniem.

Wzrost notowań ropy może także wpływać na ceny towarów i usług przez droższe nośniki energii oraz logistykę. Wyższe koszty transportu mogą w szczególności zwiększać koszty dostarczania produktów z magazynów i gospodarstw do sklepów.

Wskaźniki rynku ropy

Na rynku zwykle śledzi się dwa kluczowe gatunki: Brent, który jest głównym międzynarodowym wskaźnikiem referencyjnym, oraz West Texas Intermediate, podstawowy benchmark Ameryki Północnej. Brent odzwierciedla ceny znacznej części ropy, którą handluje się na świecie, dlatego często wykorzystuje się ją do oceny globalnej dynamiki rynku.

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