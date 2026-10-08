Analityk S&P Global: wysokie ceny ropy się utrzymają — France 24

Wysokie ceny energii nadal przyspieszają inflację i wywołują niezadowolenie wyborców w różnych krajach. Jednocześnie przez Cieśninę Ormuz przepływa więcej ropy naftowej, a rządy uwalniają dodatkowe ilości paliwa z rezerw awaryjnych, informuje France 24.

Ceny zależą od przepływów przez cieśninę

Jim Burkhard, wiceprezes i szef badań rynków ropy, energii i mobilności w S&P Global, uważa, że podwyższone ceny ropy staną się nową normą, dopóki przepływy przez Cieśninę Ormuz nie wrócą do normy. Jego zdaniem Bliskiego Wschodu nie można zastąpić jako źródła dostaw ropy.

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Dodatkowa presja na transport

Burkhard wskazał również uszkodzoną infrastrukturę i wysokie koszty transportu morskiego jako wyzwania średnio- i długoterminowe. W jego ocenie problemy z przerobem ropy nie ograniczają się do Bliskiego Wschodu. Zaznaczył, że dzienna stawka czarteru jednego tankowca wzrosła z około 60 tys. dolarów do ponad 1 mln dolarów.

Po dwóch kryzysach energetycznych w ciągu mniej niż pięciu lat rządy szukają różnych sposobów na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Część państw może stawiać na wydobycie ropy i gazu na swoim terytorium lub w jego pobliżu, podczas gdy inne dążą do odejścia od ropy i gazu. Według Burkharda wybór będzie zależał od zasobów i możliwości konkretnego kraju lub regionu.

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