Аналитик S&P Global: высокие цены на нефть сохранятся — France 24

Высокие цены на энергоносители продолжают ускорять инфляцию и вызывать недовольство избирателей в разных странах. В то же время через Ормузский пролив проходит больше сырой нефти, а правительства высвобождают дополнительные объемы аварийных запасов топлива, сообщает France 24.

Цены зависят от потоков через пролив

Вице-президент и руководитель исследований рынков нефти, энергетики и мобильности S&P Global Джим Беркхард считает, что повышенные цены на нефть станут новой нормой, пока не нормализуются потоки через Ормузский пролив. По его словам, Ближний Восток невозможно заменить как источник поставок нефти.

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Дополнительное давление на перевозки

Беркхард также назвал поврежденную инфраструктуру и высокие расходы на морские перевозки средне- и долгосрочными вызовами. По его оценке, проблемы с переработкой нефти не ограничиваются Ближним Востоком. Он отметил, что суточная ставка фрахта одного нефтяного танкера выросла примерно с 60 тысяч долларов до более чем 1 миллиона долларов.

После двух энергетических кризисов менее чем за пять лет правительства ищут различные способы укрепить энергетическую безопасность. Часть стран может делать ставку на добычу нефти и газа на своей территории или поблизости от нее, тогда как другие стремятся отказаться от нефти и газа. По словам Беркхарда, выбор будет зависеть от ресурсов и возможностей конкретной страны или региона.

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