В Брюсселе, Бельгия, сообщили, что Европейский Союз зимой 2026–2027 годов может столкнуться с дефицитом до 14 млрд кубометров природного газа. Это составляет около 7% спроса блока и соответствует объёму энергии для 10–12 млн европейских домохозяйств, сообщает Politico Europe со ссылкой на оценку американского аналитического центра Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Низкий уровень запасов

Запасы газа в ЕС опустились до немногим более 70% — это самый низкий для этого времени года показатель с начала ведения статистики в 2011 году. По данным издания, из-за высоких цен трейдерам было выгоднее продавать газ летом, а не закачивать его в хранилища перед зимой.

IEEFA отмечает, что в случае холодной зимы Европа будет иметь ограниченные возможности для получения дополнительных объёмов газа. Это не означает, что ЕС непременно останется без ресурса, однако в хранилищах может быть на 7 млрд кубометров меньше газа для покрытия зимнего спроса. Аналитики также связывают ограниченность поставок с нарушениями на мировом энергетическом рынке из-за войны в Иране.

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Риски для цен и потребителей

Европейская сеть операторов газотранспортных систем ENTSO-G в прогнозе на зиму 2026–2027 годов предупредила: при ограниченном или даже оптимальном импорте сжиженного природного газа в условиях холодной зимы уровень запасов может упасть до 11%. Это уровень, необходимый для стратегических резервов, которые нелегко использовать.

Если страны ЕС будут стремиться завершить зиму с запасами на уровне 30%, им придётся сократить потребление или не поставить потребителям объёмы, эквивалентные 7% спроса, говорится в прогнозе ENTSO-G. Дополнительное давление, по оценке IEEFA, создаст запрет ЕС на долгосрочные контракты на поставки российского СПГ, который должен вступить в силу в январе и может сократить импорт ещё на 7 млрд кубометров.

Альтернативой может стать закупка дополнительного СПГ, который ЕС всё больше получает из США. При текущих ценах замещение утраченных объёмов обошлось бы европейцам дополнительно примерно в 3 млрд евро, что на 12% больше, чем в прошлом году, отмечает IEEFA.

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