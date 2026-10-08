W Stanach Zjednoczonych, w Zatoce Meksykańskiej, z powodu huraganu Isaias wstrzymano wydobycie 1,28 mln baryłek ropy dziennie. Stanowi to 62,89% obecnego wydobycia ropy w regionie, informuje OilPrice, powołując się na Biuro Zarządzania Energią Oceaniczną.

Ewakuacja z platform

Według danych urzędu, na godzinę 11:00 czasu centralnego w USA operatorzy wstrzymali również 57,35% wydobycia gazu ziemnego w zatoce. Personel ewakuowano ze 121 platform wydobywczych — to 32,61% spośród 371 obsadzonych platform w regionie.

Ponadto ewakuowano pięć jednostek wiertniczych bez dynamicznego pozycjonowania. Kolejne cztery z 17 jednostek z dynamicznym pozycjonowaniem opuściły miejsca pracy.

Skala wstrzymania wzrosła

Dwa dni wcześniej z powodu sztormu wstrzymano wydobycie 185 120 baryłek ropy dziennie, czyli 9,24% wydobycia w regionie. Wówczas nie było informacji o ewakuacji platform ani jednostek wiertniczych, a udział wstrzymanego wydobycia gazu wynosił 3,36%.

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Biuro Zarządzania Energią Oceaniczną zaznaczyło, że we wtorek jego badanie opierało się na raporcie jednej firmy, podczas gdy w czwartek dane przekazało 12 firm. Isaias nasilił się do poziomu huraganu w nocy ze środy na czwartek i przemieszczał się w kierunku północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

Według prognozy huragan mógł zbliżyć się do trzeciej kategorii, a następnie osłabnąć przed spodziewanym wejściem na ląd wczesnym rankiem w sobotę. Część obszarów Półwyspu Florydzkiego i Alabamy mogła doświadczyć fali sztormowej o wysokości do siedmiu stóp oraz silnych opadów — miejscami przekraczających 10 cali.

Wznowienie produkcji

Nieuszkodzone obiekty morskie wznowią działalność po standardowych kontrolach, poinformował urząd. Jeśli platformy lub inna infrastruktura zostaną uszkodzone, część wydobycia pozostanie wstrzymana dłużej. Agencja planowała opublikować kolejną aktualizację dotyczącą ewakuacji i wstrzymania wydobycia w piątek po południu.

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