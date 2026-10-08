在美国墨西哥湾，受飓风“伊萨亚斯”影响，每日128万桶石油产量被暂停。这相当于该地区当前石油产量的62.89%，OilPrice报道称，并援引海洋能源管理局的数据。

从平台撤离

该机构表示，截至美国中部时间上午11时，运营商还暂停了墨西哥湾57.35%的天然气产量。121座生产平台的人员被撤离，占该地区371座有人值守平台的32.61%。

此外，5座未配备动态定位系统的钻井装置被撤离。17座配备动态定位系统的装置中，另有4座离开了作业地点。

停产规模扩大

两天前，风暴导致每日185,120桶石油产量暂停，占该地区产量的9.24%。当时没有关于平台或钻井装置撤离的报告，暂停的天然气产量占比为3.36%。

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海洋能源管理局指出，周二的调查基于一家公司的报告，而周四有12家公司提供了数据。伊萨亚斯在周三夜间增强为飓风，并向墨西哥湾北部海岸移动。

根据预报，该飓风可能接近三级，随后在预计于周六清晨登陆前减弱。佛罗里达半岛和阿拉巴马州的部分地区可能遭遇高达7英尺的风暴潮和强降雨，局部降雨量超过10英寸。

恢复生产

该机构表示，未受损的海上设施将在完成标准检查后恢复运营。如果平台或其他基础设施受损，部分产量将维持暂停更长时间。该机构计划于周五下午发布有关撤离和暂停生产的下一次更新。

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