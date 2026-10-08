Filipiny utworzą rezerwę ropy do końca 2027 roku — Channel NewsAsia

Filipiny planują do końca 2027 roku utworzyć krajową rezerwę ropy i paliw. Z czasem może ona zostać przekształcona w regionalny magazyn, oświadczyła w Manili minister energii kraju Sharon Garin, informuje Channel NewsAsia.

Jak powiedziała Garin, Filipiny importują niemal całą potrzebną im ropę i paliwa. Poszczególne kraje będą samodzielnie decydować, czy przechowywać regionalne zapasy na swoim terytorium oraz na jakich warunkach je sprzedawać. Filipiny rozważają przechowywanie na swoim terytorium ropy lub produktów naftowych innych państw, przy czym w sytuacji nadzwyczajnej kraj-gospodarz będzie miał priorytetowy dostęp do takich zapasów.

Regionalne zapasy ropy

Dziewięć państw Azji Południowo-Wschodniej wraz z Japonią i Australią poparło we wspólnym oświadczeniu rozwój krajowych systemów gromadzenia ropy oraz dobrowolne tworzenie wspólnych regionalnych zapasów. Japonia uzgodniła również plany działań z partnerami w Azji w celu zwiększenia rezerw ropy naftowej po spotkaniu wspólnoty Asia Zero Emission Community.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Japoński minister stanu ds. gospodarki, handlu i przemysłu Kei Takagi poinformował, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie wyraziły gotowość do współpracy na rzecz wzmocnienia możliwości Azji w zakresie tworzenia rezerw ropy.

Cele dotyczące energii odnawialnej

Państwa ASEAN zobowiązały się również zwiększać udział czystej energii. Ich cele przewidują 30% źródeł odnawialnych w całkowitych dostawach energii pierwotnej oraz 45% w zainstalowanej mocy wytwarzania energii elektrycznej.

Według dziewiątej prognozy energetycznej ASEAN udział źródeł odnawialnych w energii pierwotnej wynosi 14,1%, czyli mniej niż cel 25% wyznaczony na 2025 rok. Udział zielonej energii w całkowitej zainstalowanej mocy od 2020 roku wynosi 33,7%, wobec celu 35% na 2025 rok. Ponadto państwa osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozwoju regionalnej sieci elektroenergetycznej i będą analizować harmonogram realizacji projektu, aby go przyspieszyć.

Czytaj nas na