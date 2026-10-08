Филиппины создадут нефтяной резерв к концу 2027 года — Channel NewsAsia

Филиппины планируют до конца 2027 года создать национальный резерв нефти и топлива. Впоследствии его могут превратить в региональное хранилище, заявила в Маниле министр энергетики страны Шерон Гарин, сообщает Channel NewsAsia.

По словам Гарин, Филиппины импортируют почти всю необходимую им нефть и топливо. Страны будут самостоятельно решать, размещать ли у себя региональные запасы и на каких условиях их продавать. Филиппины рассматривают возможность хранить на своей территории нефть или нефтепродукты других государств, при этом в случае чрезвычайной ситуации страна-хозяин будет иметь приоритетный доступ к таким запасам.

Региональные запасы нефти

Девять стран Юго-Восточной Азии вместе с Японией и Австралией в совместном заявлении поддержали развитие национальных систем накопления нефти и добровольное формирование общих региональных запасов. Япония также согласовала планы действий с партнерами в Азии для увеличения резервов сырой нефти после встречи сообщества Asia Zero Emission Community.

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Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Кэй Такаги сообщил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность сотрудничать для укрепления возможностей Азии по созданию нефтяных резервов.

Цели в области возобновляемой энергетики

Страны АСЕАН также обязались увеличивать долю чистой энергии. Их ориентиры предусматривают 30% возобновляемых источников в общем объеме поставок первичной энергии и 45% в установленной мощности электрогенерации.

Согласно девятому энергетическому прогнозу АСЕАН, доля возобновляемых источников в первичной энергии составляет 14,1%, что ниже цели в 25%, установленной на 2025 год. Доля зеленой энергетики в общей установленной мощности с 2020 года составляет 33,7% при цели в 35% на 2025 год. Кроме того, государства достигли предварительной договоренности о развитии региональной электросети и будут пересматривать сроки реализации проекта, чтобы ускорить его.

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