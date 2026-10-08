菲律宾计划在2027年底前建立国家石油和燃料储备。该储备日后可能转变为区域储存设施，该国能源部长莎伦·加林在马尼拉表示，Channel NewsAsia报道。

加林表示，菲律宾进口了其所需的几乎全部石油和燃料。各国将自行决定是否在本国存放区域储备，以及以何种条件出售这些储备。菲律宾正在考虑在本国境内储存其他国家的石油或石油产品；同时，在紧急情况下，东道国将优先获得此类储备。

区域石油储备

九个东南亚国家与日本和澳大利亚在一份联合声明中支持发展国家石油储备体系，并自愿建立共同的区域储备。日本还在亚洲零排放共同体会议后，与亚洲伙伴商定了增加原油储备的行动计划。

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日本经济产业省政务官高木启表示，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国已表示愿意合作，以加强亚洲建立石油储备的能力。

可再生能源目标

东盟国家还承诺提高清洁能源的占比。其目标是，可再生能源在一次能源供应总量中的占比达到30%，在已安装发电容量中的占比达到45%。

根据第九版东盟能源展望，可再生能源在一次能源中的占比为14.1%，低于为2025年设定的25%目标。自2020年以来，绿色能源在总装机容量中的占比为33.7%，而2025年的目标为35%。此外，各国就发展区域电网达成了初步协议，并将审查项目实施时间表，以加快推进。

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