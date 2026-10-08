美国和俄罗斯——侵略国——的官员讨论了吸引美国投资者参与“北溪”天然气管道的可能性。在俄罗斯全面入侵乌克兰之前，该管道曾向德国供应天然气。《耶路撒冷邮报报道》称，路透社援引了五名了解情况的消息人士。

参与讨论的包括美国特使贾里德·库什纳和基里尔·德米特里耶夫，后者是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲密顾问。消息人士称，库什纳和德米特里耶夫最近几周曾在莫斯科和纽约会面。目前尚不清楚双方在这些会面中对“北溪”进行了多深入的讨论，但两名消息人士表示，这一问题仍在议程上。

白宫的立场

一名白宫代表表示，俄罗斯需要与美国国际开发金融公司和美国财政部协调任何安排。他说，相关协议必须有利于美国纳税人和企业。与此同时，这名官员告诉路透社，近期没有就“北溪”举行谈判。

支持恢复向德国销售俄罗斯天然气的德米特里耶夫上个月与美国能源部和财政部代表会面，讨论可能的美俄能源倡议。他的代表拒绝置评。

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制裁与德国的立场

一名美国官员评估称，由于现有障碍，该协议在中期内不太可能达成。他指出，美国和欧盟已对“北溪”天然气管道实施制裁，这使其重启成为非法行为。

德国经济和能源部一名女发言人表示，欧洲已对“北溪”和俄罗斯天然气实施制裁，而德国已找到替代供应来源。她表示，恢复管道运行需要获得政府批准，而柏林并不寻求这样的批准。

截至2022年2月，德国通过两条“北溪”天然气管道获得了其从俄罗斯进口天然气的一半以上。在莫斯科削减对欧洲的天然气供应后，这些管道被封存，并于2022年9月在水下爆炸中受损。控制“北溪”的公司51%由俄罗斯天然气工业股份公司持有，另有31%由两家德国实体分配持有，其余股份属于法国和荷兰公司。

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