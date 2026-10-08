Urzędnicy Stanów Zjednoczonych i Rosji — państwa-agresora — omówili możliwość zaangażowania amerykańskiego inwestora w gazociągi Nord Stream, którymi przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę dostarczano gaz do Niemiec. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Reutersa, który cytuje pięciu rozmówców zaznajomionych ze sprawą.

W dyskusjach uczestniczyli specjalny wysłannik USA Jared Kushner oraz Kirył Dmitrijew, bliski doradca prezydenta Rosji Władimira Putina. Według rozmówców Kushner i Dmitrijew spotykali się w ostatnich tygodniach w Moskwie i Nowym Jorku. Nie wiadomo, jak szczegółowo Nord Stream był omawiany podczas tych spotkań, jednak kwestia ta, według dwóch źródeł, pozostaje w agendzie.

Stanowisko Białego Domu

Przedstawiciel Białego Domu oświadczył, że Rosja musiałaby uzgadniać wszelkie porozumienia z Amerykańską Korporacją Finansowania Rozwoju Międzynarodowego oraz Departamentem Skarbu USA. Jak powiedział, umowy muszą być korzystne dla amerykańskich podatników i przedsiębiorstw. Jednocześnie urzędnik powiedział Reutersowi, że ostatnio nie było rozmów dotyczących Nord Stream.

Dmitrijew, który opowiada się za wznowieniem sprzedaży rosyjskiego gazu do Niemiec, w ubiegłym miesiącu spotkał się z przedstawicielami Departamentu Energii i Departamentu Skarbu USA, aby omówić możliwe amerykańsko-rosyjskie inicjatywy energetyczne. Jego przedstawiciel odmówił komentarza.

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Sankcje i stanowisko Niemiec

Według oceny amerykańskiego urzędnika, z powodu istniejących przeszkód porozumienie jest mało prawdopodobne w średniej perspektywie. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na gazociągi Nord Stream, co czyni ich ponowne uruchomienie nielegalnym.

Rzeczniczka niemieckiego ministerstwa gospodarki i energii oświadczyła, że Europa nałożyła sankcje na Nord Stream i rosyjski gaz, a Niemcy znalazły alternatywne źródła dostaw. Według niej wznowienie działania gazociągów wymagałoby zgody rządu, do której Berlin nie dąży.

Do lutego 2022 roku Niemcy otrzymywały przez dwa gazociągi Nord Stream ponad połowę gazu z Rosji. Gazociągi zakonserwowano po tym, jak Moskwa ograniczyła dostawy gazu do Europy, a we wrześniu 2022 roku zostały uszkodzone przez podwodne wybuchy. Spółka kontrolująca Nord Stream w 51% należy do rosyjskiego Gazpromu, kolejne 31% jest podzielone między dwa niemieckie podmioty, a pozostałe udziały należą do spółek francuskiej i niderlandzkiej.

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