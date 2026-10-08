Чиновники США и России — государства-агрессора — обсудили возможность привлечения американского инвестора к газопроводам Nord Stream, по которым до полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляли газ в Германию. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Reuters, которое цитирует пятерых осведомлённых о ситуации собеседников.

В дискуссиях участвовали специальный посланник США Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев — близкий советник президента РФ Владимира Путина. По данным собеседников, Кушнер и Дмитриев в последние недели встречались в Москве и Нью-Йорке. Неизвестно, насколько подробно Nord Stream обсуждали во время этих встреч, однако вопрос, по словам двух источников, остаётся на повестке дня.

Позиция Белого дома

Представитель Белого дома заявил, что Россия должна была бы согласовывать любые договорённости с Корпорацией финансирования международного развития США и Министерством финансов США. По его словам, соглашения должны быть выгодными для американских налогоплательщиков и компаний. В то же время чиновник сообщил Reuters, что в последнее время переговоров по Nord Stream не было.

Дмитриев, который выступает за возобновление продажи российского газа Германии, в прошлом месяце встречался с представителями Министерства энергетики и Минфина США для обсуждения возможных американо-российских энергетических инициатив. Его представитель отказался от комментариев.

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Санкции и позиция Германии

По оценке американского чиновника, из-за существующих препятствий сделка вряд ли возможна в среднесрочной перспективе. Он отметил, что США и Европейский Союз ввели санкции против газопроводов Nord Stream, что делает их перезапуск незаконным.

Представительница министерства экономики и энергетики Германии заявила, что Европа ввела санкции против Nord Stream и российского газа, а Германия нашла альтернативные источники поставок. По её словам, для возобновления работы газопроводов потребовалось бы одобрение правительства, к которому Берлин не стремится.

До февраля 2022 года Германия получала через два газопровода Nord Stream более половины газа из России. Газопроводы законсервировали после того, как Москва сократила поставки газа в Европу, а в сентябре 2022 года они были повреждены подводными взрывами. Компания, контролирующая Nord Stream, на 51% принадлежит российскому «Газпрому», ещё 31% распределён между двумя немецкими структурами, а остальные доли принадлежат французской и нидерландской компаниям.

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