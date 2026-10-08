Посадовці США та Росії обговорили інвестора для Nord Stream — Jerusalem Post

Посадовці США та Росії — держави-агресора — обговорили можливість залучення американського інвестора до газопроводів Nord Stream, якими до повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачали газ до Німеччини. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Reuters, яке цитує п’ятьох обізнаних із ситуацією співрозмовників.

У дискусіях брали участь спеціальний посланець США Джаред Кушнер і Кирило Дмитрієв — близький радник президента РФ Владіміра Путіна. За даними співрозмовників, Кушнер і Дмитрієв протягом останніх тижнів зустрічалися в Москві та Нью-Йорку. Невідомо, наскільки детально Nord Stream обговорювали під час цих зустрічей, однак питання, за словами двох джерел, залишається на порядку денному.

Позиція Білого дому

Представник Білого дому заявив, що будь-які домовленості Росія мала б узгоджувати з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США та Міністерством фінансів США. За його словами, угоди мають бути вигідними для американських платників податків і компаній. Водночас посадовець сказав Reuters, що останнім часом переговорів щодо Nord Stream не було.

Дмитрієв, який виступає за відновлення продажу російського газу Німеччині, минулого місяця зустрічався з представниками Міністерства енергетики та Мінфіну США для обговорення можливих американо-російських енергетичних ініціатив. Його представник від коментарів відмовився.

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Санкції та позиція Німеччини

За оцінкою американського посадовця, через наявні перешкоди угода навряд чи можлива в середньостроковій перспективі. Він зазначив, що США та Європейський Союз запровадили санкції проти газопроводів Nord Stream, що робить їхній перезапуск незаконним.

Речниця міністерства економіки та енергетики Німеччини заявила, що Європа запровадила санкції проти Nord Stream і російського газу, а Німеччина знайшла альтернативні джерела постачання. За її словами, для відновлення роботи газопроводів знадобилося б урядове схвалення, якого Берлін не прагне.

До лютого 2022 року Німеччина отримувала через два газопроводи Nord Stream понад половину газу з Росії. Газопроводи законсервували після того, як Москва скоротила постачання газу до Європи, а у вересні 2022 року вони були пошкоджені підводними вибухами. Компанія, що контролює Nord Stream, на 51% належить російському «Газпрому», ще 31% розподілено між двома німецькими структурами, а решта часток належить французькій та нідерландській компаніям.

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