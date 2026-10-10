W Berlinie tysiące pracowników sektora energii odnawialnej i działaczy ekologicznych przeprowadziło akcję w pobliżu parlamentu przeciwko planom kierowanego przez konserwatystów rządu dotyczącym ograniczenia subsydiów dla tej branży. Poinformował o tym The Local Germany.

Propozycje ministerstwa gospodarki

W proteście uczestniczyli pracownicy firm działających w sektorach energetyki wiatrowej, słonecznej i biogazu. Wraz z aktywistami starali się wpłynąć na parlamentarzystów rozpatrujących propozycje minister gospodarki Katheriny Reiche.

Wśród inicjatyw znajduje się zniesienie subsydiów dla małych instalacji solarnych. Proponuje się także zmniejszenie atrakcyjności finansowej budowy obiektów energii odnawialnej w niektórych regionach.

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Stanowiska uczestników dyskusji

Według dziennikarzy AFP w demonstracji wzięło udział kilka tysięcy osób. Trzymali oni plakaty popierające energetykę wiatrową i miejsca pracy w tej branży.

Sektor energii odnawialnej aktywnie rozwijał się za poprzedniego rządu, gdy ministerstwem gospodarki kierowała Partia Zielonych. Reiche, która reprezentuje CDU kanclerza Friedricha Merza, broniła proponowanych zmian, twierdząc, że subsydia dla zielonej energii kosztują co roku miliardy dolarów. Jednocześnie krytykowano ją za plany budowy nowych elektrowni gazowych, które uważa za niezbędne do kontrolowania kosztów energii.

Eksperci również wyrażali obawy, że rząd nie realizuje zgodnie z harmonogramem celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

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