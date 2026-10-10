В Берлине тысячи работников отрасли возобновляемой энергетики и экологических активистов провели акцию возле парламента против планов возглавляемого консерваторами правительства сократить субсидии для этой сферы. Об этом сообщает The Local Germany.

Предложения министерства экономики

В протесте участвовали сотрудники компаний, работающих в секторах ветровой, солнечной энергетики и биогаза. Вместе с активистами они пытались повлиять на парламентариев, рассматривающих предложения министра экономики Катарины Райхе.

Среди инициатив — отмена субсидий для небольших солнечных установок. Также предлагается снизить финансовую привлекательность строительства объектов возобновляемой энергетики в отдельных районах.

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Позиции участников дискуссии

По данным журналистов AFP, в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Они держали плакаты в поддержку ветровой энергетики и рабочих мест в отрасли.

Сектор возобновляемой энергетики активно рос при предыдущем правительстве, когда министерство экономики возглавляла партия Зеленых. Райхе, представляющая партию ХДС канцлера Фридриха Мерца, защищала предложенные изменения, заявляя, что субсидии для зеленой энергетики ежегодно обходятся в миллиарды долларов. В то же время ее критиковали из-за планов строительства новых газовых электростанций, которые она считает необходимыми для контроля стоимости энергии.

Эксперты также выражали опасения, что правительство не движется по графику к выполнению целей по сокращению выбросов углерода.

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