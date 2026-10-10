Ministra środowiska Meksyku Alicia Bárcena oświadczyła 6 października, że prezydentka Claudia Sheinbaum nie zatwierdziła pilotażowych testów szczelinowania hydraulicznego, czyli frackingu. Chodzi wyłącznie o badania mające potwierdzić obecność głębinowej słonej wody, informuje Anadolu Agency.

Rząd Meksyku rozważa możliwość wydobycia niekonwencjonalnego gazu na wybranych obszarach, aby zwiększyć produkcję krajową i zmniejszyć zależność od importu energii ze Stanów Zjednoczonych. Meksyk importuje 75% zużywanego gazu ziemnego. Według Sheinbaum władze otwarcie dyskutują o wykorzystaniu niekonwencjonalnego gazu tam, gdzie zagwarantowane będą sprawiedliwość społeczna i minimalny wpływ na środowisko.

Warunki badań

Komisja ekspercka zwołana w kwietniu zaleciła całkowity zakaz frackingu w basenie Tampico-Misantla na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej ze względu na bioróżnorodność i gęstość zaludnienia. Jednocześnie dopuściła dalsze badanie basenów Sabinas-Burro-Picachos i Burgos na północy kraju, pod warunkiem potwierdzenia obecności głębinowej słonej wody, aby nie naruszyć zasobów słodkiej wody.

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Narodowe Centrum Kontroli Gazu Ziemnego Cenagas poinformowało, że w przypadku wstrzymania dostaw ze Stanów Zjednoczonych zapasy gazu w kraju wystarczyłyby na około trzy dni. Ministerstwo Energii planuje zwiększyć dzienne wydobycie suchego gazu ziemnego do prawie 5 mld stóp sześciennych. Obecnie Meksyk zużywa około 9 mld stóp sześciennych gazu dziennie, a państwowa spółka Pemex dostarcza 2,3 mld stóp sześciennych.

Sprzeciw w społecznościach

Po oświadczeniu Sheinbaum w sierpniu aktywiści przeprowadzili protest przed pałacem rządowym w stanie Nuevo León. Przedstawiciele koalicji Noreste sin Fracking sprzeciwiają się możliwemu zagospodarowaniu północnych basenów, uważając, że fracking zagraża zasobom wody i ekosystemom.

W mieście Bustamante, położonym w basenie Sabinas, ministra środowiska stanu Nuevo León oraz organizacja ekologiczna Pronatura poinformowały mieszkańców o propozycji nadania części terytorium statusu obszaru chronionego. Burmistrz Mario Reséndez oświadczył, że możliwe wydobycie gazu łupkowego może zaszkodzić miastu, które zależy od turystyki i rolnictwa. Biolog Pronatury Antonio Hernández również ostrzegł przed zagrożeniami dla zaopatrzenia w wodę w suchym regionie oraz możliwym związkiem frackingu z sejsmicznością indukowaną.

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