Państwa członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej 7 października poparły przyspieszenie uwalniania zapasów ropy uzgodnione w ramach wspólnych działań MAE w marcu 2026 roku. Uzgodniły również priorytetowe traktowanie oleju napędowego ze względu na napiętą sytuację na tym rynku. Jak informuje Fortune, analitycy JPMorgan uznali tę decyzję za przyspieszenie dostaw już obiecanych wolumenów, a nie za nową interwencję na rynku.

W marcu państwa MAE zgodziły się dostarczyć na rynek 400 mln baryłek ropy z powodu wojny w Iranie i zakłóceń w ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz. Było to szóste wspólne działanie agencji od jej powstania w 1974 roku i największe pod względem wolumenu.

Zapasy się kurczą

Według MAE rządy państw agencji posiadają obecnie około 1,1 mld baryłek państwowych zapasów awaryjnych, w tym ponad 200 mln baryłek oleju napędowego. W marcu wskaźnik ten przekraczał 1,2 mld baryłek. Dyrektor generalny Saudi Aramco Amin Nasser oszacował również łączny wolumen ropy wycofanej ze światowych zapasów, wraz z rezerwami korporacyjnymi, na ponad 1 mld baryłek.

Przywódcy G7 podczas wideokonferencji 2 października uzgodnili skoordynowane uwolnienie 100 mln baryłek za pośrednictwem MAE w ciągu czterech miesięcy. Znaczną część oleju napędowego planuje się dostarczyć w ciągu pierwszych 20 dni. Państwa zadeklarowały również zamiar koordynowania harmonogramów konserwacji rafinerii, zachęcania ich do zwiększenia produkcji oleju napędowego oraz nieograniczania eksportu nośników energii między członkami G7.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rezerwa USA i wnioski GAO

W USA administracja prezydenta Donalda Trumpa w marcu rozpoczęła nadzwyczajne uwalnianie 172 mln baryłek ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej jako wkład kraju w działania MAE. Jej wielkość zmniejszyła się do około 284 mln baryłek — najniższego poziomu od 1982 roku. Po zakończeniu dostaw rezerwa może zmniejszyć się do około 243 mln baryłek.

Federalny organ kontrolny GAO w raporcie opublikowanym w maju i udostępnionym publicznie w czerwcu wskazał, że od 1985 roku Departament Energii USA uwolnił ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej ponad 500 mln baryłek ropy naftowej. Prawie 70% wszystkich uwolnień przypadło na lata 2014–2025. GAO wskazało również na rosnące potrzeby remontowe wynikające ze starzejącej się infrastruktury oraz brak długoterminowego planu rozwoju rezerwy po 2016 roku.

GAO zaleciło Kongresowi zobowiązanie Departamentu Energii USA do przygotowywania długoterminowych planów dotyczących rezerwy według określonego harmonogramu, a resortowi — rewizję technicznych kryteriów tempa jej uwalniania i uzupełniania. Departament zgodził się z rekomendacjami. Kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej MAE zaplanowano na 15 października.

Czytaj nas na