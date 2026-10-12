МЕА прискорила вивільнення нафтових резервів через напружений ринок дизеля — Fortune

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства 7 жовтня підтримали прискорення вивільнення запасів нафти, погодженого в межах колективних дій МЕА у березні 2026 року. Вони також домовилися надати пріоритет дизельному пальному через напружену ситуацію на цьому ринку. Як повідомляє Fortune, аналітики JPMorgan розцінили це рішення як пришвидшення постачання вже обіцяних обсягів, а не як нове втручання в ринок.

У березні країни МЕА погодилися надати ринку 400 млн барелів нафти через війну в Ірані та перебої з рухом танкерів Ормузькою протокою. Це була шоста колективна дія агентства від часу його заснування у 1974 році та найбільша за обсягом.

Запаси скорочуються

За даними МЕА, уряди країн агентства нині мають приблизно 1,1 млрд барелів державних аварійних запасів, зокрема понад 200 млн барелів дизельного пального. У березні цей показник перевищував 1,2 млрд барелів. Генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер також оцінив загальний обсяг нафти, вилученої зі світових запасів разом із корпоративними резервами, у понад 1 млрд барелів.

Лідери G7 під час відеоконференції 2 жовтня погодили скоординоване вивільнення 100 млн барелів через МЕА протягом чотирьох місяців. Значну частину дизельного пального планують поставити в перші 20 днів. Країни також заявили про намір узгоджувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, заохочувати їх до збільшення виробництва дизеля та не обмежувати експорт енергоносіїв між членами G7.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Резерв США та висновки GAO

У США адміністрація президента Дональда Трампа в березні розпочала екстрене вивільнення 172 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву як внесок країни до дій МЕА. Його обсяг скоротився приблизно до 284 млн барелів — найнижчого рівня з 1982 року. Після завершення постачань резерв може зменшитися приблизно до 243 млн барелів.

Федеральний контролюючий орган GAO у звіті, опублікованому в травні та оприлюдненому для громадськості в червні, зазначив, що з 1985 року Міністерство енергетики США вивільнило зі Стратегічного нафтового резерву понад 500 млн барелів сирої нафти. Майже 70% усіх вивільнень припали на 2014–2025 роки. GAO також вказало на зростання потреб у ремонтах через застарілу інфраструктуру та відсутність довгострокового плану розвитку резерву після 2016 року.

GAO рекомендувало Конгресу зобов’язати Міністерство енергетики США готувати довгострокові плани щодо резерву за визначеним графіком, а відомству — переглянути технічні критерії темпів його вивільнення та поповнення. Міністерство погодилося з рекомендаціями. Наступне засідання керівної ради МЕА заплановане на 15 жовтня.

Читай нас у